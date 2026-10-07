Певец из Башкирии побывал в гостях у Малахова

Молодой башкирский певец Ильнар Ганиев стал гостем популярной программы «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1», ведущим которой является Андрей Малахов. Для артиста это стало важным и запоминающимся событием в творческой жизни, которым он поделился с «Башинформом».

Участие в федеральном телевизионном проекте позволило Ильнару представить своё творчество широкой аудитории и рассказать о себе как о молодом исполнителе из Башкортостана. На съёмках программы царила тёплая и душевная атмосфера.

«Песни от всей души» — проект, в котором музыка объединяет людей, а участники делятся со зрителями своими историями, исполняют любимые песни и рассказывают о важных событиях своей жизни.

— Во-первых, было очень неожиданно и приятно увидеть приглашение на федеральный канал к самому Андрею Малахову! Конечно же, без раздумий согласился и полетел. Во-вторых, особенно сильно рад и удивлён тому, что моя песня собственного сочинения на башкирском языке прозвучала на всю Россию! На съемочной площадке во время исполнения танцевали все без исключения, а после съемок ко мне подходили сфотографироваться очень много зрителей.

В-третьих, я счастлив, что во время съемок, кроме своей песни, я рассказал про башкирскую культуру и традиции, угостил Андрея и других участников башкирским баурсаком, чак-чаком, чаем с травами и, конечно же, мёдом! После такой трапезы спел под аккомпанемент самого Валерия Сёмина нашу башкирскую народную песню «Ҡарабай». Было очень весело и душевно. Я снимался во многих теле- и радиопередачах у нас на родине, но эмоции от этих съемок не передать словами! Я не переживал перед съемками так никогда, поэтому до сих пор нахожусь в небольшом шоке, что это было именно со мной! — отметил артист.

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