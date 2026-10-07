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10:06 (UTC+5), 07 Октября 2026

Певец из Башкирии побывал в гостях у Малахова

Артист Ильнар Ганиев рассказал про башкирскую культуру и традиции, угостил Андрея Малахова и других участников башкирским баурсаком, чак-чаком, чаем с травами и мёдом! А после трапезы спел под аккомпанемент Валерия Сёмина башкирскую народную песню.

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личный архив артиста предоставлено «Башинформу»
Фото: личный архив артиста | предоставлено «Башинформу»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

Молодой башкирский певец Ильнар Ганиев стал гостем популярной программы «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1», ведущим которой является Андрей Малахов. Для артиста это стало важным и запоминающимся событием в творческой жизни, которым он поделился с «Башинформом».

Участие в федеральном телевизионном проекте позволило Ильнару представить своё творчество широкой аудитории и рассказать о себе как о молодом исполнителе из Башкортостана. На съёмках программы царила тёплая и душевная атмосфера.

«Песни от всей души» — проект, в котором музыка объединяет людей, а участники делятся со зрителями своими историями, исполняют любимые песни и рассказывают о важных событиях своей жизни.

— Во-первых, было очень неожиданно и приятно увидеть приглашение на федеральный канал к самому Андрею Малахову! Конечно же, без раздумий согласился и полетел. Во-вторых, особенно сильно рад и удивлён тому, что моя песня собственного сочинения на башкирском языке прозвучала на всю Россию! На съемочной площадке во время исполнения танцевали все без исключения, а после съемок ко мне подходили сфотографироваться очень много зрителей.

В-третьих, я счастлив, что во время съемок, кроме своей песни, я рассказал про башкирскую культуру и традиции, угостил Андрея и других участников башкирским баурсаком, чак-чаком, чаем с травами и, конечно же, мёдом! После такой трапезы спел под аккомпанемент самого Валерия Сёмина нашу башкирскую народную песню «Ҡарабай». Было очень весело и душевно. Я снимался во многих теле- и радиопередачах у нас на родине, но эмоции от этих съемок не передать словами! Я не переживал перед съемками так никогда, поэтому до сих пор нахожусь в небольшом шоке, что это было именно со мной! — отметил артист.

Ранее мы писали, что на День республики в Башкирии под музыку загорятся 3000 свечей.

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