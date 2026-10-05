На День республики в Башкирии под музыку загорятся 3000 свечей

Ранее мы писали, что масштабный музыкальный вечер состоится с живым оркестром, в окружении 3000 свечей и со специальным национальным номером, подготовленным для этого события.
Художественный руководитель проекта Елизавета Шпилейко ответила на вопросы «Башинформа».
— Вы уже не в первый раз включаете столицу Башкортостана в свой гастрольный маршрут. Чем для вас привлекательна Уфа и местный зритель?
— Мы очень любим приезжать в Уфу и стараемся почаще включать город в наши гастрольные маршруты. Здесь совершенно невероятная публика: очень наслышанная, интеллектуально развитая, прекрасно чувствующая музыку. Для оркестра это отчетливо чувствуется во время концерта. Мы приезжаем с авторскими программами, а публика готова их услышать и прожить вместе с нами в атмосфере 3000 свечей. За несколько выступлений у нас уже сложился очень хороший контакт со зрителями, и каждый раз хочется возвращаться.
И вообще Башкортостан — очень музыкальный регион. Здесь много талантливых исполнителей, интересных коллективов, сильных оркестров. Мы уже сотрудничали с местными музыкантами и каждый раз убеждались, насколько здесь высокий профессиональный уровень.
— Вы готовите сюрприз для зрителей в виде национального танца. Это специальный номер, приуроченный к Году единства народов России, или вы всегда стараетесь удивлять зрителей подобными решениями?
— В этот раз мы специально выбрали дату 11 октября, потому что хотели приехать в Уфу именно в День Республики Башкортостан. Мы хотим провести этот вечер вместе с Уфой и поздравить жителей республики своим языком — через музыку.
В рамках нашей флагманской программы «Мировые хиты при свечах», с которой мы путешествуем по стране, мы сделали небольшой национальный блок. В основе программы «Мировые хиты» остаются произведения, которые хорошо знакомы слушателям по всему миру: музыка из кино, современная неоклассика, известные рок- и поп-композиции. Но именно для Уфы нам хотелось дополнить программу произведением, которое связано с культурой региона и самим поводом нашего приезда. Поэтому мы включили песню «Ҡышкы романс» Рима Хасанова и подготовили специальный финальный номер с национальным танцем. Всё это прозвучит в неповторимой атмосфере Lumisfera среди живого звучания оркестра и тёплого света тысяч свечей.
— В процессе подготовки башкирского номера вы изучали местную культуру. Что вам в ней особенно интересно? И с кем из местных артистов вы могли бы сотрудничать?
— На самом деле с местными музыкантами мы уже сотрудничаем не впервые, и в этот раз у нас будет особенно интересное объединение. Мы работаем с Камерным оркестром филармонии под руководством Олега Касимова. Это народный артист Башкортостана, художественный руководитель и главный дирижёр Эстрадно-джазового оркестра и Камерного оркестра филармонии, саксофонист, композитор и аранжировщик. За вокальную часть отвечает Полина Кобец.
Отдельно мне интересна тема национальных инструментов и самой музыкальной традиции Башкортостана. В местной культуре есть огромное количество материала, который можно интересно переосмысливать в современных концертных форматах. Для нас, как для проекта, который много работает с авторскими аранжировками, это особенно интересно.
Мне кажется, именно такие творческие встречи особенно ценны для развития музыкальной культуры. Когда традиции национальной музыки взаимодействуют с современным оркестровым звучанием, открываются новые возможности для интерпретации и аранжировки знакомого материала. Поэтому Уфа интересна для нас и с профессиональной точки зрения: здесь сильная музыкальная среда, талантливые исполнители и большой потенциал для дальнейших совместных проектов.
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