На День республики в Башкирии под музыку загорятся 3000 свечей

Ранее мы писали, что масштабный музыкальный вечер состоится с живым оркестром, в окружении 3000 свечей и со специальным национальным номером, подготовленным для этого события.

Художественный руководитель проекта Елизавета Шпилейко ответила на вопросы «Башинформа».

— Вы уже не в первый раз включаете столицу Башкортостана в свой гастрольный маршрут. Чем для вас привлекательна Уфа и местный зритель?

— Мы очень любим приезжать в Уфу и стараемся почаще включать город в наши гастрольные маршруты. Здесь совершенно невероятная публика: очень наслышанная, интеллектуально развитая, прекрасно чувствующая музыку. Для оркестра это отчетливо чувствуется во время концерта. Мы приезжаем с авторскими программами, а публика готова их услышать и прожить вместе с нами в атмосфере 3000 свечей. За несколько выступлений у нас уже сложился очень хороший контакт со зрителями, и каждый раз хочется возвращаться.

И вообще Башкортостан — очень музыкальный регион. Здесь много талантливых исполнителей, интересных коллективов, сильных оркестров. Мы уже сотрудничали с местными музыкантами и каждый раз убеждались, насколько здесь высокий профессиональный уровень.