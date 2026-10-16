На автобусном маршруте №130 в Башкирии введут обязательные остановки

Теперь автобусы рейса № 130 должны выполнять обязательную посадку и высадку пассажиров на всех пунктах следования.
Они будут останавливаться на Округе Галле, фирме «Мир», аграрном университете, Доме печати, ТК «Центральный», поликлинике № 5, Трансагентстве, ГК РБ по делам юстиции, ул. Октябрьской Революции, Нацмузее РБ, Новомостовой, Монументе Дружбы, гипермаркете «Лента» и других, а также в населенных пунктах Федоровка, Русский Юрмаш, Старый Юрмаш и Турбаслы.
Полный список остановок можно уточнить в расписании движения.
Напомним, для жителей Башкирии закупят еще 53 новых автобуса.
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