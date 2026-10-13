Для жителей Башкирии закупят еще 53 новых автобуса

В преддверии Дня республики на площадке спортивного комплекса «Уфа-Арена» состоялась торжественная церемония передачи ключей от 25 новых автобусов «НЕФАЗ» большой вместимости Уфимскому и Нефтекамскому филиалам «Башавтотранса». На оперативном совещании в ЦУРе Глава республики Радий Хабиров уточнил у и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Виктора Жулькова, когда будет следующая партия автобусов.

«У нас с завтрашнего дня начинается приёмка ещё 32 автобусов, которые должны в течение недели прийти в республику. И также 21 автобус запланирован на ноябрь», — ответил Виктор Жульков.

Как информировал «Башинформ», приобретение экологичного и комфортного транспорта для жителей региона осуществляется по поручению Главы республики Радия Хабирова в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».