Жителя Башкирии наказали за отказ от обязательных работ

Как рассказали в ГУФССП РФ по РБ, сперва суд назначил ему 20 часов обязательных работ по неоплаченным штрафам за нарушения ПДД. Однако это обязательство он проигнорировал. Также мужчина не оплатил выписанные штрафы.

Теперь, помимо отработок и погашения долгов, ему придется отбыть 10 суток административного ареста.

Ранее сообщалось о попытке подкупа пристава в Башкирии.