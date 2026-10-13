Житель Башкирии предстанет перед судом за попытку подкупа пристава

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в отношении фигуранта в отделении ГУФССП по РБ находилось 25 исполнительных производств о взыскании неоплаченных административных штрафов. Мужчину пригласили в службу для выяснения причин неисполнения наказания. После того как пристав разъяснил ему последствия, должник предложил начальнику подразделения 50 тысяч рублей за несоставление административных материалов и положил деньги на рабочий стол.
Должностное лицо отказалось от денег и сообщило о попытке подкупа в уполномоченные органы.
Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Гафурийский межрайонный суд. Санкция вменяемой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
Ранее буйная уфимка получила штраф за неповиновение сотрудникам Росгвардии.
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