Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Происшествия
10:01 (UTC+5), 13 Октября 2026

Буйная уфимка получила штраф за неповиновение сотрудникам Росгвардии

Добавить в предпочтительные источники Google
Ксения Калинина архив ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

Поход в танцевальный бар для 38-летней уфимки завершился приглашением в суд и штрафом. Кировский районный суд привлек к административной ответственности за неповиновение требованиям сотрудника Росгвардии. 

10 октября женщина, находясь в баре, нарушила общественный порядок и выражалась нецензурной бранью. На неоднократные требования сотрудника Росгвардии прекратить нарушения и проследовать в служебный транспорт для проверки документов она ответила отказом в грубой форме.

В судебном заседании женщина вину не признала. Защитник просил прекратить производство по делу ввиду отсутствия состава административного правонарушения, поскольку умысла оказывать сопротивление уфимка якобы не имела.

Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначили штраф в размере двух тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу, сообщил в объединенной пресс-службе судов Башкирии. 

Ранее в Бирске экипаж ДПС остановил женщину за рулем «Лады Веста». Она сразу честно призналась, что выпила в честь своего 60-летия.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru