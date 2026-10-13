Буйная уфимка получила штраф за неповиновение сотрудникам Росгвардии

Поход в танцевальный бар для 38-летней уфимки завершился приглашением в суд и штрафом. Кировский районный суд привлек к административной ответственности за неповиновение требованиям сотрудника Росгвардии.

10 октября женщина, находясь в баре, нарушила общественный порядок и выражалась нецензурной бранью. На неоднократные требования сотрудника Росгвардии прекратить нарушения и проследовать в служебный транспорт для проверки документов она ответила отказом в грубой форме.

В судебном заседании женщина вину не признала. Защитник просил прекратить производство по делу ввиду отсутствия состава административного правонарушения, поскольку умысла оказывать сопротивление уфимка якобы не имела.

Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначили штраф в размере двух тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу, сообщил в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Ранее в Бирске экипаж ДПС остановил женщину за рулем «Лады Веста». Она сразу честно призналась, что выпила в честь своего 60-летия.