В Башкирии нетрезвая именинница устроила заезд на «Ладе Веста»

«Ладу Веста» остановил экипаж ДПС в Бирске. Женщина за рулем отечественной легковушки сразу же заявила инспекторам, что выпила. И случай для этого был весомый — 60-летие водителя.
«Проверка на алкотестере показала наличие алкоголя в концентрации 1,693 мг/л, что в 10 раз превышает допустимую норму. По словам именинницы, она решила сесть за руль, чтобы поехать на заправку за „солярочкой“ для трактора и заодно заправить свой автомобиль», — уточнили в пресс-службе республиканской ГАИ.
На месте пьяную автоледи, отметившую юбилей, отстранили от управления транспортным средством. В последующем машину поместили на спецстоянку. Нарушительнице грозит 45 тысяч рублей штрафа и лишение прав до двух лет.
Ранее «Башинформ» сообщал о пьяном водителе, который пытался подкупить инспекторов.
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