В Башкирии пьяный водитель пытался подкупить ДПС

Как сообщили в республиканской госавтоинспекции, мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование, но он решил откупиться. Прямо во время оформления документов о возможном лишении прав водитель оставил в салоне патрульной машины 15 тысяч рублей. Сотрудник полиции был предупрежден об этом и сразу зафиксировал попытку дачи взятки на видеорегистратор.
Теперь водителю грозит уголовная ответственность за покушение на дачу взятки и штраф с лишением прав до двух лет за отказ от медосвидетельствования.
По факту инцидента организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В госавтоинспекции напомнили, что уйти от ответственности таким способом невозможно из-за обязательной видеофиксации работы экипажей.
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