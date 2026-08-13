В Башкирии пьяный водитель пытался подкупить ДПС

Как сообщили в республиканской госавтоинспекции, мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование, но он решил откупиться. Прямо во время оформления документов о возможном лишении прав водитель оставил в салоне патрульной машины 15 тысяч рублей. Сотрудник полиции был предупрежден об этом и сразу зафиксировал попытку дачи взятки на видеорегистратор.

Теперь водителю грозит уголовная ответственность за покушение на дачу взятки и штраф с лишением прав до двух лет за отказ от медосвидетельствования.

По факту инцидента организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В госавтоинспекции напомнили, что уйти от ответственности таким способом невозможно из-за обязательной видеофиксации работы экипажей.

Ранее в Башкирии задержали 36-летнюю жительницу с поддельными правами.