В Башкирии задержали 36-летнюю жительницу с поддельными правами

При осмотре водительского удостоверения инспекторы заподозрили подделку. Выяснилось, что злоумышленница приобрела права с данными уроженки Татарстана с такой же датой рождения.
По факту использования подложного документа проводится проверка. Как сообщили в Госавтоинспекции РБ, женщина трижды сдавала теорию на права и успешно прошла тест с третьей попытки. Оставалось сдать практику, но вместо дополнительных занятий с инструктором она предпочла купить поддельный документ.
Нарушительнице грозит уголовная ответственность. Кроме того, она привлечена к административной ответственности за управление транспортом без прав. Ее автомобиль забрали на штрафстоянку до выяснения всех обстоятельств.
Ранее в Башкирии впервые передали в суд дело отца за покупку мотоцикла ребёнку.
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