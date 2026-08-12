В Башкирии задержали 36-летнюю жительницу с поддельными правами

При осмотре водительского удостоверения инспекторы заподозрили подделку. Выяснилось, что злоумышленница приобрела права с данными уроженки Татарстана с такой же датой рождения.

По факту использования подложного документа проводится проверка. Как сообщили в Госавтоинспекции РБ, женщина трижды сдавала теорию на права и успешно прошла тест с третьей попытки. Оставалось сдать практику, но вместо дополнительных занятий с инструктором она предпочла купить поддельный документ.

Нарушительнице грозит уголовная ответственность. Кроме того, она привлечена к административной ответственности за управление транспортом без прав. Ее автомобиль забрали на штрафстоянку до выяснения всех обстоятельств.

Ранее в Башкирии впервые передали в суд дело отца за покупку мотоцикла ребёнку.