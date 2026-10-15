В Уфе спроектируют новые объекты для летающих лыжников

В Уфе выдано разрешение на разработку проекта планировки территории, ограниченной улицей Менделеева, лесопарком восточного склона и рекой Уфой, ориентировочной площадью 37,12 га городских земель. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

Как уточнили в уфимской главархитектуре, речь идет о площадке на месте снесенного несколько лет назад трамплина К-120. Это спортивное сооружение было построено на береговом склоне реки Уфы, но из-за слабой несущей способности грунтов так и не было завершено и введено в эксплуатацию.

Главной частью нового проекта станут малые учебные трамплины. Разработчик также должен обосновать размещение на участке бугельной скоростной канатной дороги производительностью 540 человек в час. Перспектива существующей канатной дороги устаревшего типа решится на этапе разработки и утверждения проектной документации.

Вспомогательные сооружения будут представлены павильонами проката спортинвентаря, раздевалками, гаражами для хранения машин уплотнения и выравнивания снежного покрова горнолыжных трасс, офисом для организации и проведения соревнований.

В проект также планируется включить систему оснежения склонов и освещения горнолыжных трасс. Для посетителей предусмотрена автопарковка.

По данным главархитектуры, основные характеристики объектов капитального строительства уточняются на стадии разработки документации по планировке территории.

Ранее сообщалось, что в Уфе планируют построить два ФОКа.