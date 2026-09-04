В Уфе планируют построить два ФОКа и промышленно-логистический парк

В Доме Республики состоялось заседание инвестиционного комитета в формате «Инвестчас». Рассмотрены проекты промышленно-логистического парка «Платформа» и двух многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплексов в Уфе.

Проект «Платформа» (УТТЗ + Минский автозавод) предусматривает создание промышленно-логистической площадки в Орджоникидзевском районе Уфы, привлечение новых предприятий и создание около 1000 рабочих мест. Объем инвестиций - 2,1 млрд рублей.

Два многофункциональных ФОКа запланированы в Орджоникидзовском и Калининском районах Уфы с инвестициями свыше 4,5 млрд рублей. Оба проекта одобрены и получили статус приоритетных.

Ранее Глава Башкирии поставил задачу привлечь 1 трлн рублей инвестиций.