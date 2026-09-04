В Уфе планируют построить два ФОКа и промышленно-логистический парк

В Доме Республики состоялось заседание инвестиционного комитета в формате «Инвестчас». Рассмотрены проекты промышленно-логистического парка «Платформа» и двух многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплексов в Уфе.
Проект «Платформа» (УТТЗ + Минский автозавод) предусматривает создание промышленно-логистической площадки в Орджоникидзевском районе Уфы, привлечение новых предприятий и создание около 1000 рабочих мест. Объем инвестиций - 2,1 млрд рублей.
Два многофункциональных ФОКа запланированы в Орджоникидзовском и Калининском районах Уфы с инвестициями свыше 4,5 млрд рублей. Оба проекта одобрены и получили статус приоритетных.
Ранее Глава Башкирии поставил задачу привлечь 1 трлн рублей инвестиций.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.