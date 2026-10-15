В Уфе перекроют проезд, параллельный проспекту Салавата Юлаева

Мэрия Уфы предупреждает о временном ограничении движения транспорта на проезде, параллельном проспекту Салавата Юлаева. Перекрытие затронет участок между зданиями № 89 и № 89 к.1. Проезд будет недоступен 17 октября с 08.00 до 15.00
Мера связана с подготовкой и высадкой зеленых насаждений на «Аллее отцов».
Ранее стало известно, что до 30 октября ограничено движение на улице Галечная.
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