В Уфе перекроют проезд, параллельный проспекту Салавата Юлаева

Мэрия Уфы предупреждает о временном ограничении движения транспорта на проезде, параллельном проспекту Салавата Юлаева. Перекрытие затронет участок между зданиями № 89 и № 89 к.1. Проезд будет недоступен 17 октября с 08.00 до 15.00

Мера связана с подготовкой и высадкой зеленых насаждений на «Аллее отцов».

Ранее стало известно, что до 30 октября ограничено движение на улице Галечная.