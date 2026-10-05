В Уфе перекроют движение на улице Галечной

В Уфе ограничат движение на улице Галечной. Об этом сообщили в администрации столицы.

С 5 по 30 октября на участке улицы Галечной от улицы Радужной до улицы Юрмаш будут проводиться дорожные работы, отмечается в сообщении мэрии.

Ранее в Уфе перекрыли движение в тоннеле Восточного выезда до 31 октября.