В Уфе объявили «охоту» на водителей автобусов и такси

В Уфе проходит массовый рейд по водителям автобусов и такси. На улице Большая Шерстомойная представители минтранса Башкирии и сотрудники Госавтоинспекции Уфы останавливают водителей, выполняющих перевозки пассажиров и багажа.

В ходе рейда проверяется техническое состояние транспорта и наличие разрешительной документации на выполнение услуг по перевозке пассажиров и багажа. Если документов нет, то автомобили и автобусы помещают на штрафстоянку, подчеркнули в пресс-службе минтранса.

Ранее «Башинформ» сообщал о массовых проверках водителей на трассе М-5 «Урал».