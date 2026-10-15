Стало известно, где проходят массовые проверки водителей в Башкирии

Сегодня утром сотрудники ДПС дежурят на 1501-м километре автодороги М-5 «Урал». Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов. Массовую проверку водителей совместно проводят экипажами Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Башкортостан, Госавтоинспекцией Иглинского района, а также сотрудники Федеральной службы судебных приставов.

Главная задача – обнаружить злостных неплательщиков штрафов и обеспечить безопасность на дорогах республики.

Ранее «Башинформ» публиковал подробности аварии с лошадью в Гафурийском районе, в котором пострадали три человека.