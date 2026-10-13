В Башкирии в ДТП с лошадью пострадали три человека

В Гафурийском районе молодой водитель автомобиля «Лада Приора» сбил лошадь. В результате ДТП пострадали три человека, сообщает госавтоинспекция Башкирии.
Авария произошла на 36-м км автодороги Архангельское — Красноусольский. Несовершеннолетний водитель совершил наезд на лошадь. От удара машина съехала в кювет.
В результате ДТП пострадал сам юный водитель и двое его пассажиров 18 лет. Они с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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