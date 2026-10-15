В сфере ЖКХ Башкирии назвали основные проблемы

Об основных проблемах в сфере ЖКХ Башкирии на брифинге телеканала БСТ сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства республики Ирина Голованова. По её словам, среди главных проблем — аварии на сетях, недостаточное информирование жителей о плановых и аварийных работах, а также задолженности за коммунальные услуги.

Кроме того, из-за низких тарифов управляющим компаниям сложно обеспечить необходимое количество дворников и слесарей.

О том, какие льготы по квартплате могут получить жители Башкирии, можно узнать в этой публикации «Башинформа». А о нормах, куда жаловаться и как сэкономить агентство подробно рассказало в этом материале.