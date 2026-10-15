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14:46 (UTC+5), 15 Октября 2026

В башкирском Салавате изменится график трамваев до главного завода

Ремонт путей займёт неделю.

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башинформ архив
Фото: башинформ | архив
Элина Ахметова

В связи с ремонтом на путях с 16 по 22 октября с 8:33 до 15:35 будет приостановлено движение трамваев на участке от остановки «Ул. Б. Хмельницкого» до остановки «Газпром нефтехим Салават». Об этом предупредили в мэрии Салавата. Работы организуют так, чтобы они не повлияли на работу концерна.

Последний вагон с остановки «Ленинградская» в сторону предприятия отправится в 8:33, прибудет на «Газпром нефтехим Салават» в 8:59 и обратно тронется в 9:07.

После перерыва первый вагон с «Ленинградской» в эту сторону отправится в 15:01, прибудет на «Газпром нефтехим Салават»» в 15:27 и пойдёт обратно в 15:35. 

Движение от остановки «Ул. Б. Хмельницкого» до «Ленинградской» — по графику.

Ранее в городе утвердили расписание трамваев от остановки «Салаватстекло».

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