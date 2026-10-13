В Башкирии в Салавате составили новое расписание трамваев

С 15 октября в Салавате начнёт действовать новый график для трамваев № 3 и № 21, идущих с конечной остановки «Салаватстекло». Об этом сообщили в мэрии.

График размещён на официальных ресурсах города и МУП «Трамвайное управление» — здесь и здесь. Телефон диспетчерской службы МУП: 8(347-63) 2-52-67.