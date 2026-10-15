Пятница, 6 Ноября 2026
Уфа
+5 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
23:40 (UTC+5), 15 Октября 2026

В Башкирии высадили более 20 тысяч сеянцев сосны

В Башкирии подходят к завершению мероприятия Всероссийской акции «Сохраним лес», реализуемой в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Осенний этап искусственного лесовосстановления провели учалинские лесоводы

Добавить в предпочтительные источники Google
минлесхоз РБ МАКС
Фото: минлесхоз РБ | МАКС
Эдуард Кускарбеков
Журналист
Прослушать статью:

В Башкирии на территории Ургунского участкового лесничества на площади 5 гектаров высадили более 20 тысяч сеянцев сосны обыкновенной. Об этом сообщает минлесхоз республики. Агротехнические сроки проведения работ выдержаны с учётом климатической зоны: до наступления устойчивых заморозков посадочный материал успеет адаптироваться и укорениться, уточнили в ведомстве.

В высадке задействовали специалистов Учалинского лесхоза и подведомственных подразделений Минлесхоза Башкортостана, сотрудников Учалинского сельсовета, местных лесопользователей и волонтёров. Организаторы обеспечили участников, а их было 85, инвентарём и обустроили полевую кухню с горячим питанием.

«Высадка леса — это большая командная работа. Очень ценно, что столько людей находят время и желание поддержать нас и внести свой вклад в общее дело. Благодаря такой сплочённости мы смогли оперативно и качественно выполнить весь запланированный объём работ», — отметил директор Учалинского лесхоза Урал Гумурзаков.

Ранее в Башкирии наградили работников лесного хозяйства.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru