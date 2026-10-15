В Башкирии высадили более 20 тысяч сеянцев сосны

В Башкирии на территории Ургунского участкового лесничества на площади 5 гектаров высадили более 20 тысяч сеянцев сосны обыкновенной. Об этом сообщает минлесхоз республики. Агротехнические сроки проведения работ выдержаны с учётом климатической зоны: до наступления устойчивых заморозков посадочный материал успеет адаптироваться и укорениться, уточнили в ведомстве.
В высадке задействовали специалистов Учалинского лесхоза и подведомственных подразделений Минлесхоза Башкортостана, сотрудников Учалинского сельсовета, местных лесопользователей и волонтёров. Организаторы обеспечили участников, а их было 85, инвентарём и обустроили полевую кухню с горячим питанием.
«Высадка леса — это большая командная работа. Очень ценно, что столько людей находят время и желание поддержать нас и внести свой вклад в общее дело. Благодаря такой сплочённости мы смогли оперативно и качественно выполнить весь запланированный объём работ», — отметил директор Учалинского лесхоза Урал Гумурзаков.
Ранее в Башкирии наградили работников лесного хозяйства.
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