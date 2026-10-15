В Башкирии шесть раз тушили загоревшуюся сухую траву

На территории республики за сутки произошло шесть случаев загорания сухой травы. Пожары тушили в Абзелиловском (2), Мелеузовском, Стерлитамакском, Федоровском и Хайбуллинском районах, сообщает госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям.

Всего с начала 2026 года возникло 34 очага лесных пожаров на общей площади более 288 гектаров и 340 загораний сухой растительности на общей площади более 2540 гектаров.

Ранее сообщалось, что в юго-восточных районах Башкирии сохраняется чрезвычайная пожароопасность.