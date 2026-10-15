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13:13 (UTC+5), 15 Октября 2026

ЦУР Башкирии рассказал о Диане Фатиховой, организующей гумконвои на СВО

Заведующая сектором по работе с населением управления делами администрации Караидельского района стала героиней проекта Центра управления республикой «Свои люди».

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ЦУР Башкортостана ВК
Фото: ЦУР Башкортостана | ВК
Иван Вавилов

Жизненный девиз Дианы Фатиховой —  любить свою землю и служить людям. За шесть лет она обработала порядка 2,5 тысячи обращений жителей, а в 2024 году участвовала в организации предвыборных мероприятий Главы Башкортостана, координировала программы «Рахмат-2024» и «Алга всей семьей на выборы».

Вот уже три года женщина занимается организацией гуманитарных конвоев для бойцов СВО, лично сопровождая каждую посылку. Также Диана Фатихова трудилась на местном телевидении «Караидель ТВ».

Ее отец, Жавдат Фаганавиевич, строил социальные объекты в районе, а сейчас возводит мечеть в селе Караидель. Брат Дамир работает в администрации Бирского района. Дочь Сафия участвует и побеждает в олимпиадах республиканского и всероссийского уровней.

В свободное от основной деятельности время Диана увлекается кулинарией, радуя близких различными десертами и закусками.

Ранее ЦУР Башкортостана рассказал о чиновниках, помогающих бойцам СВО.

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