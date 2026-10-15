Психолог из Уфы посоветовала планировать жизнь по ресурсам, а не по сезону

Вице-президент ассоциации психофизиологов, медицинский психолог высшей категории Регина Халфина в беседе с журналистом «Башинформа» дала ценный совет: при принятии важных жизненных решений (смена работы, переезд, крупные покупки) стоит ориентироваться как на свои внутренние ресурсы — физическое и эмоциональное состояние, так и на наличие времени, на материальные возможности, финансовую подушку и поддержку близких.

«Жизнь не заканчивается с наступлением осенне-зимнего периода. Интересные предложения могут поступить в любое время года, — отметила эксперт. — Перед серьёзными шагами важно честно ответить себе на вопрос: хватит ли у меня сил справиться с новой нагрузкой?»

Ориентир на собственные резервы помогает избежать выгорания и стресса независимо от сезона. Главное — прислушиваться к своему состоянию и оценивать реальные возможности, а не подстраивать важные решения под погоду за окном, подчеркнула психолог.

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