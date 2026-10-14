В Уфе приставы помогли девочке вернуться к маме

В Уфе судебные приставы Зульфия Николаева и Римма Аккучукова возвращались домой вечером и заметили у дороги маленькую девочку. Оказалось, она ждала маму на остановке им. Города Галле.

У девочки разрядился телефон, а мамы всё не было. Испугавшись, она решила пойти домой одна — в микрорайон Затон. По пути ей пришлось выйти на оживленную трассу без тротуара. В темноте и шуме машин девочка растерялась и остановилась.

Приставы подошли к ней, успокоили и позвонили по номеру, который девочка помнила. Оказалось, мама уже искала дочь и очень волновалась. Женщине объяснили, где находится ребенок. Приставы остались с девочкой, посадили ее в машину, чтобы согреться, и поговорили с ней о безопасности.

Вскоре приехала мама. Девочка снова оказалась в ее объятиях. Тревога сменилась радостью: все закончилось хорошо.

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