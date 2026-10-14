В Копейске пострадавшему от нападения собаки ребенку выплатят 100 тысяч

Поводом для разбирательства стало нападение бездомной собаки на несовершеннолетнего, которое произошло минувшим летом. Как сообщает 1obl.ru, после инцидента мальчик испытал сильный психологический шок. Сейчас он панически боится собак и отказывается выходить на улицу.

Представители копейской администрации пытались оспорить претензии родителей потерпевшего, однако суд, изучив материалы дела, встал на сторону истца.

Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее эксперт объяснил, почему в Башкирии медведи массово выходят к людям.