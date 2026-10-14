В Уфе объявят дополнительный осенний субботник

В конце текущей недели жителей города и работников предприятий призвали выйти на еще один дополнительный субботник. На оперативном совещании в администрации Уфы и.о. мэра Рустам Шарипов предложил воспользоваться сухой и солнечной погодой, выйдя на дополнительную уборку территорий.

«В субботу ожидается солнечная погода. Может быть, до осадков объявить еще раз субботник? Чтобы все организации вышла убрать опавшую листву», - предложил градоначальник.

Напомним, в сентябре в Уфе уже прошли два общегородских субботника – 12 и 26 числа.