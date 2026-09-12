В Уфе прошел первый общегородской субботник

В Уфе прошел первый общегороской субботник, сообщает администрация города. Дружной командой на улицы вышли жители, работники управляющих компаний, ТСЖ и коммунальных служб, промышленных предприятий, учреждений образования, культуры, молодёжной политики, здравоохранения, объектов потребительского рынка и муниципальных учреждений. Вместе привели в порядок общественные территории, обочины дорог и тротуары.

Особое внимание уделили территории вокруг озера Долгое. Здесь вместе с сотрудниками и студентами Башкирского государственного аграрного университета и неравнодушными жителями очистили береговую линию от мусора и растительных остатков. Свою лепту в благоустройство дворов внесли жители многоквартирных домов и частного сектора.

Ранее сообщалось, что в Уфе пройдет первый осенний субботник.