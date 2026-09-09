В Уфе пройдет первый осенний субботник

12 сентября жители башкирской столицы выйдут на первый общегородской субботник. Его проведение на оперативном совещании в мэрии анонсировал и. о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов.
«В Уфе стартовал традиционный месячник по уборке города. 12 сентября призываю всех уфимцев выйти на общегородской субботник», – сказал он.
Как ранее писал «Башинформ», осенний месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий продлится по 1 ноября. Проведение второго общегородского субботника запланировано на 26 сентября.
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