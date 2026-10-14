В Башкирии за семь лет благоустроили более тысячи общественных пространств

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о ходе благоустройства общественных территорий в республике. По его словам, современные парки открываются не только в Уфе. Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за семь лет в каждом городе и районе региона появились более тысячи таких пространств.

«Из 152 объектов, работы на которых запланировали в этом году, готовы уже 100, — сказал Радий Хабиров. — Например, в Нефтекамске благоустроили часть центрального парка, в том числе восстановили фигуру любимого многими Гулливера. В Стерлитамаке этим летом привели в порядок территорию между Русдрамтеатром и парком имени Кирова, который отремонтировали в предыдущие годы. В Агидели появилась еще одна уютная аллея — на улице Академика Курчатова. А в Кумертау оборудовали смотровую площадку с видом на бывший угольный разрез. И это лишь некоторые примеры».

Глава республики рассказал о завершении проекта «Путь Урал-батыра» в Учалах. Этот проект в 2024 году стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

«Благодаря федеральной поддержке новую жизнь получил городской парк культуры и отдыха. Здесь я напомню, что всего в конкурсе в разные годы побеждали 44 инициативы нашей республики, 31 из них уже реализована», — отметил Радий Хабиров.

Он подчеркнул, что при благоустройстве территорий власти всегда опираются на мнение жителей.

«Все наши парки, скверы, площади, набережные и пешеходные зоны делаем для людей. И радуемся, когда наши усилия получают высокую оценку тех, ради кого мы стараемся», — заключил глава Башкирии.

Напомним, в Уфе в День Республики после реконструкции открылся парк имени Ленина.