Радий Хабиров рассказал, как проходила реконструкция парка имени Ленина

Глава Башкирии Радий Хабиров во время общения с журналистами после осмотра обновленного парка имени Ленина отметил, что во время масштабной реконструкции в сотрудничестве со Сбером был применен серьезный интеллектуальный вклад.

«Мы с Германом Оскаровичем действительно здесь всё прошли, у нас были очень жаркие споры. Парк носил мемориальный характер, особенно в 80-е годы, когда крайнюю реконструкцию делали, даже арку убрали, чтобы подчеркнуть мемориальный характер. Предложение Германа Оскаровича было — открыть парк для людей, для детей. Именно поэтому мы сюда поставили две спортивные и три детские площадки, кафе поставили. Мы даже не верили, что получится. Сейчас парк для людей, видим по лицам людей, видим по детям. Я бы с Германом Оскаровичем ещё пять парков сделал бы», — сказал Радий Хабиров.

Ранее Башинформ сообщал, что в Уфе после реконструкции открылся парк имени Ленина.