В Башкирии в соцсетях распространили фейк о тестировании на чуму

В мессенджерах и группах социальных сетей распространяется поддельный документ, якобы подписанный Главой республики. В фальшивке говорится о несуществующем предписании главного государственного санитарного врача по региону.
Согласно фейковому документу, планируется к введению режим обязательного ПЦР-тестирования государственных служащих на чуму. За отсутствие отрицательного теста якобы грозит отстранение от работы без сохранения зарплаты.
В Роспотребназоре по Башкортостану официально заявили: данного документа не существует, а вся содержащаяся в нем информация недостоверна. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике стабильная, информирует ведомство.
Ранее злоумышленники распространили информационный вброс от лица и. о. премьер-министра республики Александра Шельдяева.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.