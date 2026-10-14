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14:44 (UTC+5), 14 Октября 2026

В Башкирии в соцсетях распространили фейк о тестировании на чуму

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Роспотребнадзор по РБ МАХ
Фото: Роспотребнадзор по РБ | МАХ
Гульфия Акулова

В мессенджерах и группах социальных сетей распространяется поддельный документ, якобы подписанный Главой республики. В фальшивке говорится о  несуществующем предписании главного государственного санитарного врача по региону.

Согласно фейковому документу, планируется к введению режим обязательного ПЦР-тестирования государственных служащих на чуму. За отсутствие отрицательного теста якобы грозит отстранение от работы без сохранения зарплаты.

В Роспотребназоре по Башкортостану официально заявили: данного документа не существует, а вся содержащаяся в нем информация недостоверна. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике стабильная, информирует ведомство.

Ранее злоумышленники распространили информационный вброс от лица и. о. премьер-министра республики Александра Шельдяева. 

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