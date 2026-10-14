Сгоревшую крышу жилого дома в Уфе починят в течение месяца

По его словам, компетентные службы уже устанавливают все обстоятельства случившегося. И.о. мэра поблагодарил сотрудников пожарной охраны за высокий профессионализм, слаженные действия и мужество при ликвидации возгорания.
Напомним, жертв удалось избежать, однако от угарного газа пострадали два человека — рабочие, которые проводили кровельные работы.
С жителями пострадавшего дома были проведены встречи, им разъяснили порядок дальнейших действий. Открыта горячая линия для обращений граждан по вопросам восстановления жилья.
По информации начальника управления гражданской защиты Уфы Руслана Шайдуллина, на текущий момент системы жизнеобеспечения дома полностью восстановлены: демонтированы повреждённые конструкции крыши; вывезен строительный мусор; утеплено чердачное перекрытие; смонтированы мауэрлаты и вентиляционные каналы; заменены все сгоревшие трубы.
В ликвидации последствий участвуют сотрудники администрации Советского района, управляющей компании «Сердце столицы» и подрядной организации «Бургеоинжиниринг».
Рустам Шарипов подчеркнул важность профилактических мер при проведении сварочных работ подрядными организациями и отметил необходимость строгого соблюдения техники безопасности при использовании электрооборудования, особенно в переходный осенне-зимний период. Он поручил держать ситуацию под особым контролем всех городских служб до наступления устойчивых морозов.
«Мы должны учиться на таких ошибках, чтобы не допускать подобных пожаров в будущем. Важно обратить внимание на взаимодействие между службами, разъяснительную работу с населением и готовность к реагированию в условиях перепада температур», — подчеркнул Шарипов.
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