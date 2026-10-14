Радий Хабиров вручил Кубок Главы Башкортостана команде «Легкоатлеты»

Сегодня в завершение встречи в Геномном центре межвузовского студенческого кампуса с лидерами студенческого самоуправления Радий Хабиров поблагодарил ребят за содержательный диалог и наградил призёров и победителей забега с препятствиями «Гонка героев» на Кубок Главы Башкортостана. Отметим, что в спортивном состязании приняла участие 51 команда из восьми вузов республики.

Первое место завоевала команда «Легкоатлеты» Уфимского университета науки и технологий, второе — «Восхождение» Уфимского университета науки и технологий, третье — команда «Юристы» Уфимского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации. Каждой из них Глава республики вручил комплекты спортивной экипировки, а победитель получил ещё и переходящий Кубок Главы Башкортостана.

«Желаю вам удачи и успехов во всём! Спасибо, что вы у нас есть. Не забывайте, что вы взяли на себя миссию — отвечаете и за себя, и за ваших товарищей. Такие навыки обязательно пригодятся вам в жизни. Верьте в Башкортостан, верьте в нашу Россию», — резюмировал руководитель региона.

Подводя итоги мероприятия в беседе со спецкором «Башинформа» Радий Хабиров отметил, что республика активно развивается в научно‑образовательной сфере и не собирается останавливаться на достигнутом.

«Мы существенно увеличили финансирование научных учреждений. Наша цель — войти в тройку лидеров рейтинга регионов страны по научно-технологическому развитию, позиция в котором складывается из чётких показателей. Они помогают оценить наше положение в конкурентной среде», — подчеркнул Радий Хабиров.