На Затонском кольце в Уфе по-новому организуют движение

На Затонском кольце власти Уфы планируют по-новому организовать движение автомобильного потока. По словам начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константина Паппе, поток будет организован по аналогии с движением на трассе Уфа - Аэропорт в районе ТЦ «Дачник».
«Автомобили заранее перестраиваются, заняв свою полосу для последующего маневра, проезжают точки пересечения потоков значительно быстрее. В этом году такую разметку планируем нанести краской, если эффект подтвердится, то в следующем году обновим термопластиком», — уточнил чиновник на оперативном совещании городской администрации.
Третий этап будет реализован по результатам моделирования с возможной установкой реверсивного светофора на мосту 2016 года постройки. Движение без включенного светофора будет по две полосы в каждую сторону, с реверсивным светофором - три плюс одна.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что 12 октября рабочие завершили укладку асфальтобетонного покрытия на площади 11 550 кв. м, на всей протяженности моста — 828 м. Было уложено более 1500 т щебеночно-мастичного асфальтобетона.
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