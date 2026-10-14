Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
19:18 (UTC+5), 14 Октября 2026

Глава Башкирии призвал студентов быть активными и энергичными людьми

Добавить в предпочтительные источники Google
соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова МАКС
Фото: соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова | МАКС
Азат Гиззатуллин

Радий Хабиров сегодня во время встречи с участниками форума лидеров студенческого самоуправления отметил, что в мае 2024 года по его поручению был создан Республиканский совет (движение) студентов Башкортостана.

«У нас есть ресурсный центр, который покажет вам, как оформить проект, как получить деньги, как отчитаться за него. И это тоже очень хорошая поддержка, потому что всё равно любой проект, который вы хотите делать, требует определённых материальных вложений», — отметил Радий Хабиров.

Напомним, в конкурсе президентской программы «Регион для молодых — 2026» Башкортостан занял первое место по объёму субсидии среди всех регионов-победителей и в следующем году получит 193,9 млн рублей для ремонта молодёжных пространств в городах Октябрьский и Салават, а также проведения профилактических и обучающих событий для разных категорий молодёжи, в том числе для студентов. А в рамках конкурса «Регион добрых дел — 2026» в 2027 году будет получена субсидия в размере 5,2 млн рублей для оснащения «Добро.Центров» в 8 муниципалитетах, проведения событий для волонтёрского сообщества и развития сети отрядов семейных волонтёров.

«Мы попытались со спортклубами, ректорами немножко поднять планку "Студенческой весны", немножко поднять планку спартакиады. Надо, чтобы студенты были вовлечены в эту жизнь. Сейчас у вас в силу вашей молодости много энергии заниматься спортом, получать дополнительные навыки, изучать языки, гулять под ручку с девушкой по аллее. Всё это вы должны сейчас делать. Должны — сама жизнь вас к этому подталкивает. Поэтому мы все эти вопросы должны с вами делать», — отметил Радий Хабиров.

соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова МАКС
соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова МАКС
соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова МАКС
соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова МАКС
соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова МАКС
соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова МАКС
соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова МАКС
соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова МАКС
соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова МАКС
Фото: соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова | МАКС
1 из 9
Радий Хабиров рассказал студентам о поддержке СВО и развитии Башкирии
Образование
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru