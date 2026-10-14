Глава Башкирии призвал студентов быть активными и энергичными людьми

Радий Хабиров сегодня во время встречи с участниками форума лидеров студенческого самоуправления отметил, что в мае 2024 года по его поручению был создан Республиканский совет (движение) студентов Башкортостана.

«У нас есть ресурсный центр, который покажет вам, как оформить проект, как получить деньги, как отчитаться за него. И это тоже очень хорошая поддержка, потому что всё равно любой проект, который вы хотите делать, требует определённых материальных вложений», — отметил Радий Хабиров.

Напомним, в конкурсе президентской программы «Регион для молодых — 2026» Башкортостан занял первое место по объёму субсидии среди всех регионов-победителей и в следующем году получит 193,9 млн рублей для ремонта молодёжных пространств в городах Октябрьский и Салават, а также проведения профилактических и обучающих событий для разных категорий молодёжи, в том числе для студентов. А в рамках конкурса «Регион добрых дел — 2026» в 2027 году будет получена субсидия в размере 5,2 млн рублей для оснащения «Добро.Центров» в 8 муниципалитетах, проведения событий для волонтёрского сообщества и развития сети отрядов семейных волонтёров.

«Мы попытались со спортклубами, ректорами немножко поднять планку "Студенческой весны", немножко поднять планку спартакиады. Надо, чтобы студенты были вовлечены в эту жизнь. Сейчас у вас в силу вашей молодости много энергии заниматься спортом, получать дополнительные навыки, изучать языки, гулять под ручку с девушкой по аллее. Всё это вы должны сейчас делать. Должны — сама жизнь вас к этому подталкивает. Поэтому мы все эти вопросы должны с вами делать», — отметил Радий Хабиров.