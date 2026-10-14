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12:28 (UTC+5), 14 Октября 2026

Археологи обнаружили остатки основных объектов Оренбургской крепости

В ходе масштабных спасательных раскопок в историческом центре города найдены фундаменты Александровских казарм и некрополь Спасо-Преображенского собора.

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Институт археологии РАН Оренбург Медиа
Фото: Институт археологии РАН | Оренбург Медиа
Иван Вавилов

Как сообщает «Оренбург Медиа» со ссылкой на научного сотрудника отдела сохранения археологического наследия ИА РАН Дарью Богачук, несмотря на высокую степень разрушенности памятников, ученые смогли детально изучить конструктивные особенности оборонительно-бытовых и культовых сооружений прошлых веков. Полученные данные позволяют подтвердить архивные сведения и существенно обогатить знания об истории фортификации и градостроительства Оренбурга.

Сейчас уже исследован участок площадью более 1,2 тысячи квадратных метров, выявлено пять фрагментов исторических фундаментов. Обнаружены монеты, бронзовые изделия, элементы гончарной посуды и курительные трубки XVIII — начала XX века.

Отмечается, что исследования стали первым этапом масштабного проекта по восстановлению Спасо-Преображенского собора, закладной камень которого ранее освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее под Уфой археологи обнаружили женское захоронение, которому две тысячи лет.

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