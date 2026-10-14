Археологи обнаружили остатки основных объектов Оренбургской крепости

Как сообщает «Оренбург Медиа» со ссылкой на научного сотрудника отдела сохранения археологического наследия ИА РАН Дарью Богачук, несмотря на высокую степень разрушенности памятников, ученые смогли детально изучить конструктивные особенности оборонительно-бытовых и культовых сооружений прошлых веков. Полученные данные позволяют подтвердить архивные сведения и существенно обогатить знания об истории фортификации и градостроительства Оренбурга.

Сейчас уже исследован участок площадью более 1,2 тысячи квадратных метров, выявлено пять фрагментов исторических фундаментов. Обнаружены монеты, бронзовые изделия, элементы гончарной посуды и курительные трубки XVIII — начала XX века.

Отмечается, что исследования стали первым этапом масштабного проекта по восстановлению Спасо-Преображенского собора, закладной камень которого ранее освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее под Уфой археологи обнаружили женское захоронение, которому две тысячи лет.