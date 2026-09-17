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15:11 (UTC+5), 17 Сентября 2026

В Уфе археологи обнаружили женское захоронение, которому две тысячи лет

Специалисты отмечают, что такие находки крайне редки для территории башкирской столицы.

Фото: Сергей Жидков | Предоставлено «Башинформу»
Ляйсан Закирова
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На территории II Нагаевского городища ученые обнаружили одиночное, вероятно, женское захоронение эпохи раннего железного века, которому более двух тысяч лет. Совместные раскопки проводил Научно-производственный центр по охране памятников культуры.

Время и почва не сохранили останков, по которым можно было бы определить возраст незнакомки и вероятную причину смерти. Но более-менее сохранился погребальный инвентарь, представленный элементами костюма, украшениями и ритуальными предметами. Среди них глиняный горшочек, сохранивший свою форму, а также бронзовые бляшки и пряжки – пластинки различной формы и исполнения, которые использовались как украшения и элементы одежды, две сережки из бронзовой проволоки, обернутые золотой фольгой. Отдельного внимания заслуживают фрагменты бронзового зеркала, вероятно, с деревянной основой. Рядом нашли бронзовую ременную пряжку в зверином стиле.

Изучение обряда захоронения и погребального инвентаря позволит определить, к какому времени и какой археологической культуре относится данное захоронение. По мнению начальника экспедиции Рамиля Насретдинова, в период сооружения могилы на данной территории проживали финно-угорские и пришлые кочевые племена, испытавшие влияние сарматских племен, а возможно даже сами сарматы. Предполагается, что захоронение было сооружено в начальный период кара-абызской культуры раннего железного века. Поэтому ученым только предстоит ответить на вопрос, кто она, таинственная незнакомка.

Ранее в Башкирии археологи восстановили облик всадника Золотой Орды. 

Материал подготовлен по информации, предоставленной «Башинформу» Сергеем Жидковым.

Сергей Жидков Предоставлено "Башинформу"
Сергей Жидков Предоставлено "Башинформу"
Сергей Жидков Предоставлено "Башинформу"
Сергей Жидков Предоставлено "Башинформу"
Сергей Жидков Предоставлено "Башинформу"
Фото: Сергей Жидков | Предоставлено "Башинформу"
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