В Башкирии археологи восстановили облик всадника Золотой Орды

Башкирские археологи показали, как выглядел воин Приуралья времён Золотой Орды. Сделать это позволила уникальная находка — костяная накладка с изображением всадника, обнаруженная в 2022 году при раскопках селища Подымалово-1 под Уфой. Плохо различимые детали удалось «расшифровать» при помощи трёхмерной модели, рассказал руководитель отдела археологических исследований Евразийского музея кочевых цивилизаций Дим Гиззатов.

Так, на голове всадника распознан сфероконический шлем с кольчатой бармицей, закрывающей лицо, шею и плечи. Этот доспех оставлял открытыми только глаза. Подобные шлемы характерны для военных традиций Золотой Орды середины — конца 14 века.

На поясе воина видна слабоизогнутая сабля с крестообразной гардой, концы которой отогнуты к клинку и имеют округлые утолщения. Такое оружие было типично для Северного Кавказа 14-15 веков, но встречалось также в Поволжье, Сибири, Монголии и Казахстане.

На изображении зафиксированы и элементы конской упряжи: поводья, нагрудный ремень, детали седельной гарнитуры, а также стремена, сапоги и край халата всадника.

Подымаловское селище — на сегодня единственный в Башкирии археологический памятник, который можно назвать полноценным производственным центром того времени. Средневековое поселение было открыто археологами в 2010 году, раскопки ведутся с 2017 года, и каждый сезон приносит новые открытия. Только за 2024–2025 годы здесь вскрыто 17 объектов, связанных с металлургией, керамикой, обработкой металла и резьбой по кости», — сообщили в Институте этнологических исследований им. Кузеева.

Напомним, реконструкция средневекового воина во всеоружии и доспехах представлена в визит-центре «Тура-хан» Евразийского музея кочевых цивилизаций.-