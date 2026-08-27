В Башкирии археологи восстановили облик всадника Золотой Орды

Башкирские археологи показали, как выглядел воин Приуралья времён Золотой Орды. Сделать это позволила уникальная находка — костяная накладка с изображением всадника, обнаруженная в 2022 году при раскопках селища Подымалово-1 под Уфой. Плохо различимые детали удалось «расшифровать» при помощи трёхмерной модели, рассказал руководитель отдела археологических исследований Евразийского музея кочевых цивилизаций Дим Гиззатов.
Так, на голове всадника распознан сфероконический шлем с кольчатой бармицей, закрывающей лицо, шею и плечи. Этот доспех оставлял открытыми только глаза. Подобные шлемы характерны для военных традиций Золотой Орды середины — конца 14 века.
На поясе воина видна слабоизогнутая сабля с крестообразной гардой, концы которой отогнуты к клинку и имеют округлые утолщения. Такое оружие было типично для Северного Кавказа 14-15 веков, но встречалось также в Поволжье, Сибири, Монголии и Казахстане.
На изображении зафиксированы и элементы конской упряжи: поводья, нагрудный ремень, детали седельной гарнитуры, а также стремена, сапоги и край халата всадника.
Подымаловское селище — на сегодня единственный в Башкирии археологический памятник, который можно назвать полноценным производственным центром того времени. Средневековое поселение было открыто археологами в 2010 году, раскопки ведутся с 2017 года, и каждый сезон приносит новые открытия. Только за 2024–2025 годы здесь вскрыто 17 объектов, связанных с металлургией, керамикой, обработкой металла и резьбой по кости», — сообщили в Институте этнологических исследований им. Кузеева.
Напомним, реконструкция средневекового воина во всеоружии и доспехах представлена в визит-центре «Тура-хан» Евразийского музея кочевых цивилизаций.-
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.