Жительниц Башкирии приглашают на кастинг конкурса «Башҡортостан гүзәле»

Отборочный этап всероссийского конкурса красоты и традиций «Башҡортостан гүзәле — 2026» пройдёт 18 октября в Уфе. К участию приглашаются девочки и девушки в возрасте от 5 до 35 лет. Конкурс направлен на сохранение национальных традиций, популяризацию башкирского языка и культуры, а также раскрытие творческого потенциала участниц.

Как отмечают организаторы, по итогам отборочного этапа в финал пройдут до 21 участницы — по семь в каждой из трёх возрастных категорий: от 5 до 11 лет, от 12 до 17 лет и от 18 до 35 лет.

В рамках кастинга конкурсанткам предстоит рассказать о себе на родном языке, представить творческий номер — песню, танец, актёрский этюд. Для участниц средней и старшей возрастных категорий предусмотрено дефиле.

Особое место в программе занимает знакомство с культурой и традициями народов России. В финале участницы представят визитки, творческие номера и национальные костюмы.

«Башҡортостан гүзәле» — единственный национальный конкурс красоты, который проводится на республиканском уровне на башкирском языке. Проект объединяет конкурсную составляющую с культурно-просветительской миссией и даёт участницам возможность проявить себя в творчестве, сценическом искусстве и публичных выступлениях.

«Конкурс „Башҡортостан гүзәле“ — это гораздо больше, чем конкурс красоты. Это возможность сделать родной язык, национальные традиции и культурное наследие престижной частью жизни современной молодёжи. Ведь первая школа человека — материнские колени: именно в семье закладываются любовь к родному языку, уважение к своим корням и нравственные ориентиры. Поддерживая такие проекты, мы вносим вклад в сохранение культурной идентичности и будущее нашего народа», — комментирует руководитель Башкортостанского отделения общественного движения «Молодёжная Ассамблея народов России „МЫ-РОССИЯНЕ“» Урал Каримов.

Организаторами конкурса выступают всероссийский фестиваль красоты, моды и креатива «Национальная красота России». Конкурс традиционно проводится при поддержке РОО «Общество башкирских женщин Республики Башкортостан».

Подать заявку на участие в кастинге можно через личные сообщения официального сообщества конкурса «Национальная красота России» во «ВКонтакте».

Финал конкурса пройдёт в формате гала-шоу с участием звёзд эстрады, общими хореографическими композициями и дефиле. Победительница взрослой возрастной категории получит денежный приз, диплом, ленту победительницы и дизайнерскую корону ручной работы. Все финалистки также получат возможность представить Республику Башкортостан на международном конкурсе красоты «Национальная жемчужина. Россия — 2026», который состоится в Москве 6 декабря 2026 года.

Ранее юная модель из Башкирии победила на конкурсе красоты и таланта в Таиланде.