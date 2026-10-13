Власти башкирского Ишимбая решат проблему со светофорами и освещением улиц

Как сообщил исполняющий обязанности главы муниципалитета Рамиль Абдуллин, проблемы с освещением возникли ещё летом и сохраняются до сих пор. На ситуацию повлияли в том числе ремонтные работы на трансформаторных подстанциях.

Сейчас обследованы аварийные участки и начато обновление ключевых объектов. Параллельно власти района ищут финансирование на закупку новых светофорных модулей, кабелей и осветительных приборов.

«Понимаю, что ждать никто не любит, особенно когда речь идёт о безопасности дорожного движения и комфорте. Поэтому держу этот вопрос на личном контроле. Просим отнестись с пониманием ко временным неудобствам. О всех завершённых этапах сообщим на официальных страницах администрации», — подчеркнул Рамиль Абдуллин.