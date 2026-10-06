Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-5 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Экономика
11:44 (UTC+5), 06 Октября 2026

В райцентрах Башкирии открыли обновлённые парки

Общественные пространства благоустроили в рамках нацпроекта.

Добавить в предпочтительные источники Google
Парк в Мишкино
Парк в Мишкино
Фото: минЖКХ РБ | house.bashkortostan.ru
Элина Ахметова
Парк «Молодёжный» в Мишкино
Парк «Молодёжный» в Мишкино
Парк «Молодёжный» в Мишкино
Парк «Молодёжный» в Мишкино
Парк «Молодёжный» в Мишкино
Фото: минжкх рб | house.bashkortostan.ru
1 из 4

В райцентрах Мишкинского и Куюргазинского районов открыли общественные пространства, обновлённые в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Стоимость работ в целом составила порядка 21 млн руб.

— Парк «Молодёжный» в Мишкино строили в течение двух лет. Здесь смонтировали новые пешеходные дорожки и освещение, установили детскую площадку, футбольные ворота и тренажёры, уличные качели со спинками, а также обновили песок в песочнице — малышам теперь безопасно и чисто играть, — рассказали в минЖКХ РБ.

В Ермолаево в Шоттовском парке появилась новая пешеходная зона. Раньше эта тропинка была не самым удобным местом для прогулок, особенно с детскими колясками или на велосипедах. Теперь вместо грунтовой тропы — асфальтовое покрытие и надёжные бордюры. Здесь можно совершать ежедневные прогулки и кататься на велосипеде. На обустройство тропы в рамках нацпроекта направлено 11 млн руб.

Тропа здоровья в Ермолаево
минжкх рб house.bashkortostan.ru
минжкх рб house.bashkortostan.ru
минжкх рб house.bashkortostan.ru
минжкх рб house.bashkortostan.ru
Тропа здоровья в Ермолаево
Фото: минжкх рб | house.bashkortostan.ru
1 из 5

Всего по федпроекту «Формирование комфортной городской среды» за последние годы в Башкирии привели в порядок около 1000 общественных территорий. Напомним, их голосованием выбирают жители. Итоги последнего уже известны — в 2027 году благоустроят ещё 152 объекта.

Ранее сообщали: где какие посадки сделали в рамках «Зелёной Башкирии» в этом году.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru