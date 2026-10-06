В райцентрах Башкирии открыли обновлённые парки

В райцентрах Мишкинского и Куюргазинского районов открыли общественные пространства, обновлённые в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Стоимость работ в целом составила порядка 21 млн руб.
— Парк «Молодёжный» в Мишкино строили в течение двух лет. Здесь смонтировали новые пешеходные дорожки и освещение, установили детскую площадку, футбольные ворота и тренажёры, уличные качели со спинками, а также обновили песок в песочнице — малышам теперь безопасно и чисто играть, — рассказали в минЖКХ РБ.
В Ермолаево в Шоттовском парке появилась новая пешеходная зона. Раньше эта тропинка была не самым удобным местом для прогулок, особенно с детскими колясками или на велосипедах. Теперь вместо грунтовой тропы — асфальтовое покрытие и надёжные бордюры. Здесь можно совершать ежедневные прогулки и кататься на велосипеде. На обустройство тропы в рамках нацпроекта направлено 11 млн руб.
Всего по федпроекту «Формирование комфортной городской среды» за последние годы в Башкирии привели в порядок около 1000 общественных территорий. Напомним, их голосованием выбирают жители. Итоги последнего уже известны — в 2027 году благоустроят ещё 152 объекта.
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