В райцентрах Башкирии открыли обновлённые парки

Всего по федпроекту «Формирование комфортной городской среды» за последние годы в Башкирии привели в порядок около 1000 общественных территорий. Напомним, их голосованием выбирают жители. Итоги последнего уже известны — в 2027 году благоустроят ещё 152 объекта.

Ранее сообщали: где какие посадки сделали в рамках «Зелёной Башкирии» в этом году.