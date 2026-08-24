В Башкирии в 2027 году приведут в порядок 152 общественных пространства

В Башкирии в 2027 году планируют привести в порядок 152 пространства, в том числе 147 выбранных жителями по результатам голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом заявила министр жилищно-коммунального хозяйства республики Ирина Голованова на «Часе общественных пространств».

В числе объектов благоустройства — площадь имени Салавата Юлаева в Уфе, аллея по проспекту Ленина в Стерлитамаке, парки имени Юрия Гагарина и «Нефтяник» в Октябрьском.

Ирина Голованова также сообщила, что началось проектирование общественных пространств, которые в этом году стали победителями Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды.

Кроме того, на совещании рассмотрели механизм реализации масштабного инфраструктурного проекта по капитальному ремонту Затонского моста в Уфе. Предполагается, что работы по обновлению сооружения выполнят в 2027–2028 годах. Это позволит сформировать транспортный коридор от федеральной трассы М-5 через Восточный выезд и уличную сеть города до Зауфимья и дальнейшего движения к новой скоростной трассе М-12.

«Важно приводить в порядок центральные площади. Они сразу становятся точкой роста, тянут за собой и развитие прилегающих территорий», — сказал ранее Радий Хабиров.