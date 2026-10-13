В Уфе пострадавшие при пожаре в жилом доме пошли на поправку

Пострадавшие при пожаре в Уфе в пятницу идут на поправку. Об этом 13 октября сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

По его словам, двое мужчин, находившихся в ожоговом центре ГКБ № 18, переведены из реанимации в профильное отделение. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как информировал «Башинформ», 9 октября 2026 года в дневное время при проведении работ по капитальному ремонту крыши пятиэтажного дома по улице Рихарда Зорге в городе Уфе, произошло возгорание шатровой кровли здания. В результате пожара пострадали двое рабочих, а также причинен крупный ущерб собственникам квартир.