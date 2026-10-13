В городе Башкирии 14 октября на четыре часа отключат воду

В связи с проведением плановых работ на насосной станции МУП «Водоканал» информирует жителей Белорецка об отключении холодного водоснабжения.
14 октября с 09:00 до 13:00 будет отключена вода:
Горожанам рекомендуют заранее запастись питьевой водой. Справки по телефону диспетчерской службы: +7 (34792) 2-76-87.
Ранее мы сообщали: в деревне Староитикеево Аургазинского района запустили новую водонапорную башню.
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