В селе Башкирии установили новую водонапорную башню

В деревне Староитикеево Аургазинского района запустили новую водонапорную башню.
Как сообщили в местной администрации, объем башни - 25 кубометров. Долгожданный объект появился в населенном пункте благодаря участию в республиканской программе поддержки местных инициатив (ППМИ-2026).
Объект полностью готов и уже запущен. Это значит, что теперь в домах будет стабильное давление воды. А главное - появился недельный запас воды на случай аварийного отключения.
Ранее «Башинформ» писал о том, что благодаря программе поддержки местных инициатив в Уфе появилась новая баскетбольная площадка.
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