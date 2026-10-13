В селе Башкирии установили новую водонапорную башню

В деревне Староитикеево Аургазинского района запустили новую водонапорную башню.

Как сообщили в местной администрации, объем башни - 25 кубометров. Долгожданный объект появился в населенном пункте благодаря участию в республиканской программе поддержки местных инициатив (ППМИ-2026).

Объект полностью готов и уже запущен. Это значит, что теперь в домах будет стабильное давление воды. А главное - появился недельный запас воды на случай аварийного отключения.

Ранее «Башинформ» писал о том, что благодаря программе поддержки местных инициатив в Уфе появилась новая баскетбольная площадка.