В Башкирии выбрали лучшее бомбоубежище

По данным пресс-службы МЧС по РБ, комиссия оценила условия их содержания и использования в мирное время. Были определены основные направления дальнейшего совершенствования инженерной защиты населения.
Призовые места определены в трех группах убежищ различной вместимости. Среди призеров убежища городов Уфа, Ишимбай, Стерлитамак, Октябрьский и Туймазы.
«Важно знать и помнить, что в современном мире исполнение объектами экономики задачи по содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых на должном уровне может реально спасти не одну человеческую жизнь», — отметили в ведомстве.
Ранее в селе Башкирии установили новую водонапорную башню.
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