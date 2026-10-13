В Башкирии утвердили программу по защите дорог

Ответственным за реализацию программы назначено министерство транспорта и дорожного хозяйства РБ. Документ направлен в том числе на выполнение задач федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Среди основных задач:

Защита региональных дорог: снижение ущерба, который наносят тяжёлые грузовики при нарушении весовых норм.

снижение ущерба, который наносят тяжёлые грузовики при нарушении весовых норм. Повышение безопасности движения: уменьшение количества аварий из-за нарушений правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

уменьшение количества аварий из-за нарушений правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Экономия бюджета: сокращение расходов на ремонт дорог за счёт уменьшения разрушений от проезда перегруженного транспорта.

В документе перечислены меры, которые помогут сохранить дороги в хорошем состоянии дольше, снизить количество ДТП и сократить бюджетные расходы на ремонты. Среди них, развитие сети пунктов автоматического и передвижного весогабаритного контроля — особенно там, где проходит много тяжёлого транспорта. Внедрение современных систем мониторинга для фиксации превышения допустимых нагрузок. Проведение регулярных совместных рейдов с участием разных ведомств для выявления нарушителей. Установка дорожных знаков, инвентаризация существующих контрольных пунктов. Постоянный мониторинг состояния дорог и оперативное реагирование на нарушения через специальную рабочую группу. Диагностика всех региональных трасс и площадок вдоль них, а также уборка снежных валов весной для защиты дорожного полотна от влаги.

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