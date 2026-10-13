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12:58 (UTC+5), 13 Октября 2026

В Башкирии адвокатам за бесплатную юрпомощь гражданам будут платить больше

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

Правительство Республики Башкортостан обновило порядок оплаты работы правозащитников, которые оказывают бесплатную юридическую помощь жителям региона в рамках государственной системы бесплатной юрпомощи на территории РБ, и компенсации их расходов на оказание такой помощи.

В документе указано, что изменились суммы оплаты за труд адвокатов за безвозмездные услуги. Так, за правовое консультирование в устной форме — вместо 350 рублей за одну консультацию будут платить 500 рублей, в письменной форме — вместо 500 рублей — 800 рублей.

За составление запросов, заявлений, жалоб, ходатайств, а также заключений в случаях, не связанных с судебным производством, - заплатят 900 рублей (ранее было 600 рублей за один документ), связанных с судебным производством, - 1100 рублей за один документ (вместо 700 рублей).

За представление интересов гражданина в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях в связи с невозможностью самостоятельного получения справок и документов, необходимых для представления в суд, а также в случае вызова адвоката на дом по состоянию здоровья гражданина (однократно) - 1110 рублей вместо 550 рублей.

За участие в качестве представителя доверителя в суде первой инстанции (у мирового судьи) - 1800 рублей за один день участия (ранее было 1500 рублей).

За участие в качестве представителя доверителя в суде апелляционной, кассационной, надзорной инстанций - 1600 рублей за один день участия (ранее было 1000 рублей).

Постановление вступит в силу с 1 января 2027 года.

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