В Башкирии органы опеки обязали информировать детского омбудсмена

В Башкирии детский омбудсмен теперь будет получать информацию по делам о лишении родительских прав напрямую от органов опеки. Порядок информирования Уполномоченного по правам ребёнка утвердило министерство семьи, труда и социальной защиты республики.
Теперь органы опеки должны сообщать детскому омбудсмену о таких делах по специальной форме. Сделать это нужно в течение пяти рабочих дней после того, как суд принял заявление. Если иск готовят сами органы опеки — в течение трёх рабочих дней.
Кроме омбудсмена, информация направляется в Центр «Вектор помощи». Там собирают общий список таких дел и раз в квартал отправляют его в министерство.
В форме указывают данные об органе опеки, о ребёнке, о родителях и причины — например, лишение прав, ограничение, восстановление или отмена усыновления.
Такой порядок необходим для того, чтобы работа по делам о лишении родительских прав велась одинаково и под контролем. Это поможет лучше защищать детей и предотвращать социальное сиротство, говорится в приказе.
Ранее сообщалось, что в Башкирии участники СВО из числа детей-сирот получат жилье вне очереди.
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